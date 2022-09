STORY: Solch ein Ausblick wäre schon alleine eine Teilnahme beim 65. Gordon Bennett Cup wert, dem offiziell ältesten Gasballon-Rennen der Welt. Dergestalt waren die Impressionen, derer sich auch die diesjährigen Sieger erfreuen konnten: das deutsche Team Wilhelm und Benjamin Eimers, das erste bekannte Vater-Sohn-Paar an der Spitze des Traditionswettkampfes. Los ging es am Freitag aus dem schweizerischen St. Gallen. Von dort starteten die 17 Ballonteams aus acht Nationen. Die Deutschen schwebten geradewegs zur bulgarischen Schwarzmeerküste, die sie am Montag nach zweieinhalb Tagen erreichten, und nach rund 1.570 Kilometern Strecke und damit der größten absolvierten Distanz. Mit ihren ganz eigenen Luftimpressionen von Ungarn, Serbien oder Rumänien.

Mehr