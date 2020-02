In dem wegen einer Coronavirus-Infektion isolierten Hotel auf Teneriffa halten sich offenbar mehr als Hundert Deutsche auf. "Wir gehen derzeit von einer niedrigen dreistelligen Anzahl Deutscher aus, die sich in dem Hotel befinden", heißt es im Auswärtigen Amt in Berlin. "Das Konsulat in Las Palmas de Gran Canaria und auch der Honorarkonsul auf Teneriffa verfolgen die Entwicklungen genau und standen bereits mit einigen Betroffenen telefonisch in Kontakt." Die Feriengäste müssen 14 Tage in Isolation bleiben. Spanische Zeitungen berichteten, in dem Hotel hielten sich insgesamt rund 1000 Urlauber auf. Die dort untergebrachten Touristen und die Angestellten sollten auf das Virus getestet werden. Es war am Montag bei einem Gast aus Italien nachgewiesen worden. Der Arzt liegt mittlerweile auf der Isolierstation eines Krankenhauses. Es handelte sich um den dritten Coronavirus-Fall in Spanien. Der Erreger war zuvor bei einem Deutschen auf der Kanareninsel La Gomera und bei einem Briten auf Mallorca nachgewiesen worden.