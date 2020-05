Als Präventivmaßnahme gegen den Ausbruch des Coronavirus hat die griechische Regierung Hunderte Migranten von der Insel Lesbos ans Festland gebracht. Sie waren in dem überfüllten Flüchtlingscamp Moria untergebracht gewesen und gehören aus unterschiedlichen Gründen der besonders schutzbedürftigen Gruppe an. Der Transfer wurde von Gesundheitsexperten geleitet. Die Menschen, trugen Gesichtsmasken, und ihre Temperatur wurde gemessen, bevor sie mit dem Bus vom Lager in Moria zum Hafen gebracht wurden. Von dort aus fuhren zwei Passagierfähren mit Hunderten von Migranten in Richtung Festland. Das Migrationsministerium meldete, das insgesamt 2300 Menschen, in Unterkünfte auf dem Festland gebracht werden sollen. Etwa 800 wurden in den letzten zwei Wochen bereits überstellt, und der Rest wird noch in diesem Monat verlegt. Offiziellen Zahlen zufolge befinden sich über 36.000 Migranten auf fünf Inseln der Ägäis. Aufgrund von Überbelegung habe sich die Situation für die Menschen dort verschlechtert, einen Fall von Corona-Infektion gab es jedoch noch nicht. Die Regierung wolle nun vermehrt Tests in den Camps durchführen, so das Migrationsministerium.