STORY: Zwiebel-Look einmal wörtlich genommen. Dieses Kleid sieht nicht nur aus wie ein Sitzsack - es ist einer. Eine japanische Firma hat das tragbare Kissen entworfen. Wer es anzieht , kann sich überall damit hinlümmeln - zum Beispiel in diesem Laden in Tokio, wo das voluminöse Gewand angeboten wird. Dieser Kunde hat es gleich ausprobiert. "Es trägt ein bisschen auf um die Mitte, aber es macht Spaß." Die Idee entstand nach Angaben des Firmen-Vetreters Shogo Takikawa eher zufällig. Bei einer internen Veranstaltung präsentierte das Unternehmen einen Prototyp, der bei den Mitarbeitern zum Hit wurde. "Dieses Konzept entstand aus der Idee eines Kissens, das es einem erlaubt, sich völlig fallen zu lassen, jederzeit und überall. Du kannst es anziehen und in deinem Wohnzimmer oder an vielen anderen Orten entspannen, deshalb haben wir es entwickelt." So kann man einfach auf dem Sofa versacken, indem man selbst zum Sofa wird. Mit dem üblichen Zwiebel-Look, bei dem mehrere Kleidungsschichten übereinander getragen werden, hat der Klamotten-Sitzsack übrigens noch etwas gemeinsam: Er hält schön kuschelig warm.

