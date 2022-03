STORY: Land unter - das galt am Mittwoch immer noch für die australischen Bundesstaaten New South Wales und Queensland im Osten des Landes. Hier mussten zehntausende Menschen wegen der Überflutungen nach den tagelangen Regenfällen aus ihren Häusern fliehen. In den Straßen trieben Autos, Möbel und anderer Hausrat. Nach offiziellen Angaben starben mehr als ein Dutzend Menschen, zuletzt vier in der am schlimmsten betroffenen Stadt Lismore in New South Wales. Es wurde mit weiteren Todesopfern gerechnet. Erst mit dem Zurückweichen des Wassers wird das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich. Der Premierminister von New South Wales forderte die Menschen in der Millionenstadt Sydney auf, die Stadt zu verlassen, wenn sie von den Rettungskräften den Befehl dazu erhalten. Es wurde erwarte, dass dort die Flusspegel am Mittwochabend ihren Höchststand erreichen. Auslöser für das Extremwetter ist ein sich nur langsam bewegendes Tiefdruckgebiet. Dieses ziehe nun vom Norden in Richtung Süden, sagten die Meteorologen.

