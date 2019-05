Brigitte Bierlein, die bisherige Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, wird Kanzlerin. Nachdem das sogenannte "Ibiza-Video" um den Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine Regierungskrise ausgelöst und ein Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz nach sich gezogen hatte, sollen nun vorgezogene Wahlen im September stattfinden. Bis dahin soll Bierlein das Amt übernehmen. Bundespräsident van der Bellen, beauftrage Bierlein am Donnerstag mit der Bildung einer neuen Bundesregierung. "Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten ein Kabinett vorschlagen, das für die nächsten Monate die fachliche Expertise und die politische Sensibilität mitbringt um die Amtsgeschichte verlässlich und gut im Sinne der Menschen dieses Landes zu führen." Neben weiteren Ministerposten der Übergangsregierung kündigte Bierlein an, dass Clemens Jabloner das Amt des Vizekanzlers und Justizministers übernehmen werde. "Sehr geehrter Herr Bundespräsident ich danke Ihnen für den großen Vertrauensvorschuss, den Sie mir entgegenbringen, und ich verspreche Ihnen und allen Österreicherinnen und Österreichern, dass ich alles in meiner Macht stehende tun werde, um diesem Vertrauensvorschuss gerecht zu werden." In Österreich wird das Kanzleramt damit erstmals mit einer Frau besetzt.