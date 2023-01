STORY: Es ist ein bewegender Moment für die Einsatzkräfte in der ukrainischen Stadt Dnipro. Am Tag nach dem russischen Raketenangriff gelingt es ihnen, eine Frau lebend aus den Trümmern eines Wohnhauses zu bergen. Bürgermeister Borys Filatow fürchtet aber, dass es nur ein kleiner Hoffnungsschimmer ist . "Ich glaube, dass die Chancen, jetzt noch Leute zu retten, minimal sind. Stand elf Uhr vormittags sind 21 Menschen tot, 40 werden noch vermisst." Im Lauf des Tages korrigierten die Behörden die Zahl der Toten tatsächlich weiter nach oben, auf mindestens 25. Was die Umstände des Rakteneinschlags angeht, hat der Bürgermeister eine Vermutung. "Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich ein Heizkraftwerk, das heißt, sie versuchten, das Heizkraftwerk zu treffen. Aber die Rakete flog vorbei und traf Wohnhäuser." Der ukrainische Generalstab erklärte am Sonntag, Russland habe am Samstag drei Angriffswellen gestartet und dabei unter anderem 57 Raketen eingesetzt. 26 davon seien abgeschossen worden.

