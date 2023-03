STORY: Zwar gestützt von seinen Geschwistern, aber er läuft - und er lebt. Rettungsteams fanden diesen Mann im Dschungel Nordboliviens, nach einem einmonatigen Aufenthalt ganz auf sich allein gestellt. Der Kakaobauer ging Ende Januar im Urwald des Departamento Beni bei einem Jagdtrip mit Freunden verloren. O-Ton Jhonatan Acosta, Überlebender: "Das ist unglaublich, ich konnte nicht glauben, dass noch jemand nach so langer Zeit nach mir suchte." Nach seiner Rettung wurde der 30-Jährige zunächst im Krankenhaus medizinisch versorgt. Berichten lokaler Medien zufolge verlor er bei seinem ungewollten Abenteuer rund 17 Kilogramm Gewicht. O-Ton Jhonatan Acosta, Überlebender: "Ich aß Würmer, Insekten. Sie können sich nicht vorstellen, was ich durchmachte, um diese ganzen Tage zu überleben. Ich danke Gott, er hat mir ein neues Leben geschenkt." Wenn so bestätigt, könnte der Mann zu den Rekordhaltern in Sachen Überleben im Amazonasdschungel gehören.

Mehr