STORY: Im Tschad kämpfen die Menschen derzeit mit den stärksten Regenfällen der letzten 30 Jahre. Die Niederschläge haben Teile der Hauptstadt N’djamena überflutet. Teilweise kommt man dort nur mit dem Boot voran. Tausende haben ihre Häuser und Wohnungen verloren. "Ich bin eine Witwe mit Kindern, unser Haus ist wegen der Überschwemmungen eingestürzt und jetzt sind wir obdachlos und haben kein Geld. Wir sind seit drei Wochen hier und niemand kommt, um uns zu helfen. Wir sind den Moskitos ausgeliefert, wir haben nichts zu essen und einige von uns haben Malaria. Niemand denkt daran, uns zu helfen, die Behörden sehen uns aus der Ferne an, als wären wir Zugvögel". Nach Angaben der staatlichen Wetterbehörde hat der Tschad seit 1990 keine derartigen Regenmengen mehr verzeichnet. Mehrere Städte des Landes standen in den letzten Wochen unter Wasser. Überschwemmungen sind in der Regenzeit des zentralafrikanischen Landes normalerweise keine Seltenheit. Dieses Jahr kamen die Regenfälle jedoch früher und waren ergiebiger. Nach den jüngsten Zahlen von UNO-Hilfsorganisationen sind in diesem Jahr mehr als 440.000 Menschen von den Überschwemmungen betroffen.

