In Belgien haben am Wochenende erneut Unwetter schwere Schäden verursacht und die Menschen in Atem gehalten. Autos wurden weggeschwemmt und Straßen beschädigt. Erneut liefen Keller voll. Der Sachschaden soll nach ersten Schätzungen erheblich sein. Neben den Städten Dinant und Namur waren nach Berichten von belgischen Medien noch weitere Städte und Dörfer betroffen. Über Tote oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Nach Angaben des nationalen Krisenzentrums war die Lage jedoch nicht mit den Überschwemmungen vom 14. und 15 Juli vergleichbar. Vor rund zehn Tagen war es auch in Belgien - ähnlich wie in Deutschland -zu heftigen Unwettern und Überschwemmungen mit Todesopfern gekommen. Heftige Gewitter hatten am Sonntag auch in Teilen Londons für Überschwemmungen gesorgt. Straßen standen unter Wasser, Menschen flohen aus vollgelaufenen Bussen und Autos. Meteorologen warnten vor Blitzeinschlägen und Überschwemmungen. In einigen Gebieten wurden heftige Regenfälle vorhergesagt. Polizei und Feuerwehr rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

