STORY: Straßen und Brücken in Mexiko, so die Puente Buena Vista am Golf von Kalifornien, sind am Wochenende überschwemmt oder unterspült worden. Zuvor waren heftige Regenfälle hier über dem Nordwesten des Landes niedergegangen. Die Lokalzeitung La Jornada berichtete von einem Todesfall in Guaymas. Ein 17-Jähriger soll versucht haben, einen Fluss mit einem Lastwagen zu durchqueren und dabei mitgerissen worden sein. Der Verkehr auf überschwemmten Brücken und Straßen ging nur langsam voran, so hier auf der Douglas-Brücke, die die am Meer gelegenen Städte Empalme und Guaymas verbindet. Erschwert wurde die Fahrt durch Wellen, die aus dem Gold von Kalifornien Richtung Festland schwappten.

