Im US-Bundesstaat Mississippi ist nach mehrere Tage anhaltendem Starkregen der Perlfluss über die die Ufer getreten. Mehrere Wohngegenden und Straßen wurden überschwemmt. Die Feuerwehr musste 16 mal ausrücken, um Leute zu befreien, die von den Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen wurden. O-TON TODD REEVES, ANWOHNER: "Es ist einfach nicht gut. Ich habe Mitleid mit allen, die fliehen mussten. So etwas durch zu machen, ist nicht lustig." Am Samstag hatte der US-Bundesstaat den Notstand ausgerufen und die Bewohner von niedrig gelegenen Gebieten zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. Nach Angaben der Behörden ist bislang niemand durch die Überschwemmung zu schaden gekommen.