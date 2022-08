STORY: Offiziellen Angaben zufolge sind in den vergangenen zwei Monaten rund 800 Menschen in Pakistan durch heftige Überflutungen ums Leben gekommen. Verursacht wurden sie durch extreme Monsun-Regenfälle. Laut den Behörden sind die meisten Personen in den verarmten südwestlichen Provinzen Belutschistan und Sindh gestorben. Regierungsbehörden und die Armee haben in den von den Überschwemmungen betroffenen Regionen Hilfs- und Rettungslager eingerichtet. Mit Hochdruck wird weiterhin daran gearbeitet, die Familien umzusiedeln und mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Das pakistanische Wetteramt hat für die kommenden Tage weitere Regen- und Gewitterschauer vorhergesagt.

