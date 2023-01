STORY: Anhaltende Regenfälle und Hochwasser haben am Donnerstag Landstriche im Süden Serbiens und im Kosovo überschwemmt. In Serbien wurden zwei Personen als vermisst gemeldet. In der Stadt Novi Pazar war der Fluss Raska über die Ufer getreten und hatte Straßen und Häuser überflutet. Überwachungskameras hatten aufgezeichnet, wie zwei Männer von den Fluten weggerissen wurden. Lokale Behörden verhängten den Notstand über die betroffenen Gebiete. Rettungskräfte versuchten Anwohnern zu helfen und die Schäden zu begrenzen. Auch im Norden und Westen des Kosovo waren Landstriche überflutet. Drohnenaufnahmen zeigten Gebäude und Felder unter Wasser. In einigen Regionen mussten Rettungskräfte Autofahrer aus ihren im Wasser stehenden Fahrzeugen befreien. Nach Angaben der Behörden werden für die nächsten Tage weitere Regenfälle erwartet. Viele Flüsse in der Region führen bereits Hochwasser und könnten über die Ufer treten.

