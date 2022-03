STORY: Land unter in Teilen von Sydney. In der Nacht zum Dienstag waren hier heftige Regenfälle niedergegangen. Anwohner in der Metropole Sydney verließen ihre Häuser und Wohnungen, um sich vor dem Wasser in Sicherheit zu bringen. Für Teile der australischen Ostküste wurde eine Hochwasserwarnung herausgegeben. In den Bundesstaaten Queensland und New South Wales waren Flüsse in den vergangenen Wochen bedrohlich angeschwollen. Städte wurden von der Außenwelt abgeschnitten, landwirtschaftliche Betriebe geflutet, Straßen und Vieh wurden mitgerissen.

