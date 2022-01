Heftige Regenfälle haben zu Beginn des Wochenendes in Teilen des Nordwestens der USA zu schweren Überschwemmungen geführt. Autos blieben auf überfluteten Straßen liegen, Häuser standen unter Wasser. Hier zu sehen sind Bilder aus dem US-Bundesstaat Washington. Wie die Lokalzeitung The Chronicle aus der Stadt Centralia berichtet, seien es wohl die verheerendsten Überschwemmungen seit mehr als einem Jahrzehnt in der unmittelbaren Umgebung. Viele mussten ihre Häuser verlassen. Zudem müssen mehr als 50.000 Menschen derzeit ohne Strom auskommen. Für viele Küstengebiete am Norden der Pazifikküste gelten Hochwasser- und Sturmwarnungen.

