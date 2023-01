STORY: Ein Sturm an der kalifornischen Pazifikküste hat am Donnerstag den zweiten Tag in Folge starke Regenfälle und heftigen Schneefall ausgelöst. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom, teilten die Behörden mit. Für einige Küstenorte wurden Evakuierungen angeordnet. Vielerorts waren Straßen überschwemmt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Nach Angaben von Meteorologen wird der Sturm von zwei sich überlagernden Phänomenen angetrieben: einem gewaltigen, sehr feuchter Luftstrom vom Pazifik trifft auf ein sich ausbreitendes Tiefdruckgebiet. Der Wintersturm war bereits der dritte und stärkste, der Kalifornien seit Anfang letzter Woche heimsuchte. Für die nächsten Tage sind mindestens zwei weitere Stürme vorhergesagt.

