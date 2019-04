Der Sprecher des Weltkongresses der Uiguren, Peter Irwin, hat die Aüßerungen von VW-Chef Herbert Diess zur Menschenrechtslage in der chinesischen Provinz Xinjiang kritisiert. "Die Gemeinschaft der Uiguren ist ziemlich geschockt und enttäuscht von den Äußerungen. Es ist für VW und Herrn Diess ziemlich peinlich, nicht zu verstehen, in welchem Umfeld VW in der Region arbeitet. Man muss erwarten, dass sie verstehen, was vor sich geht, wenn man als Unternehmen eine solch große Rolle in China spielt. Er war gerade in Schanghai und hat mit den Marktanteilen von VW geprahlt. Wir erwarten daher, dass sie verstehen, was in der Region vor sich geht, wenn es Menschenrechtsverletzungen außerhalb der Werksmauern gibt. VW hat die Verantwortung, das zu wissen und darauf zu reagieren." Auslöser der Kritik ist ein Interview von VW-Chef Herbert Diess in Shanghai. Dort war er von einem BBC-Journalist gefragt worden, ob er wisse, wie China mit "schwächeren Personen" in Xinjiang umgehe und dass es dort Umerziehungslager gebe. Das Wort Uiguren benutzte der Journalist nicht. Diess sagte, er wisse nichts davon. Der Autokonzern VW hat den Vorwurf eines unbedachten Vorgehens in der chinesischen Provinz zurückgewiesen.