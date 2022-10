STORY: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat mehr als 600 Ortschaften zurückerobert. Darunter seien auch 75 Gemeinden in der Region Cherson im Süden des Landes, so das zuständige Ministerium. Vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensiven hat der von Russland eingesetzte Gouverneur von Cherson, Wladimir Saldo, die Einwohner in einer Videobotschaft dazu aufgerufen, aus der Gegend zu fliehen. Dabei bat er Moskau um Hilfe beim Transport der Menschen nach Russland. "Die Ziele der Raketen sind Hotels, Wohnhäuser, Märkte, wo sich viele Zivilisten aufhalten. Deswegen hat die Verwaltung von Cherson beschlossen, für hiesige Familien die Möglichkeit zu organisieren, zur Erholung und zum Lernen in andere Regionen Russlands zu reisen." "Ich wende mich an die Führung des Landes. Ich möchte Ihre Hilfe bei der Umsetzung eines solchen Prozesses anfragen." Cherson gilt als strategisch wichtig und gehört neben Luhansk, Donezk und Saporischschja zu den im September von Russland annektierten Regionen, was international nicht anerkannt wird. Im Gebiet Saporischschja entstanden am Donnerstag diese Aufnahmen Freiwilliger, die offenbar auf der russischen Seite kämpfen wollen. Der hier von Russland eingesetzte Verwalter sprach von mehreren Hundert Bewerbern.

