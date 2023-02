STORY: Russland hat nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hohe Verluste bei den Gefechten im östlichen Donbass erlitten. Die Situation dort sei "sehr kompliziert", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag. Die Ukraine füge den Invasoren "außerordentlich hohe Verluste" zu. Selenskyj nannte mehrere Orte in der Region, wo seit Monaten schwere Kämpfe toben. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Auch russische Geländegewinne in der nordöstlichen Region Charkiw wies die Ukraine zurück. Die ukrainischen Streitkräfte hätten russische Angriffe in der Umgebung des Dorfes Hrianykiwka zurückgeschlagen, teilt der Generalstab am Montag mit. Die russischen Truppen würde das Gebiet aber weiterhin mit Artillerie beschießen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Samstag erklärt, russische Streitkräfte hätten das Dorf erobert.

