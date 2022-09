STORY: Löscharbeiten in Odessa - laut ukrainischen Angaben hat eine iranische Drohne die südukrainische Hafenstadt getroffen. Ein Zivilist sei dabei ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Vier "Kamikaze"-Drohnen aus iranischer Produktion, die von den russischen Streitkräften eingesetzt worden seien, habe man über dem Meer nahe der Hafenstadt Odessa abgeschossen, so das ukrainische Militär. Die Ukraine und die USA haben den Iran wiederholt beschuldigt, Drohnen an Russland zu liefern. Teheran bestreitet dies. Präsident Selenskyj sagte, der Iran verletze die ukrainische Souveränität und kündigte Konsequenzen an. "Als Reaktion auf diesen unfreundlichen Akt haben wir beschlossen, dem iranischen Botschafter die Akkreditierung zu entziehen und auch die Zahl der diplomatischen Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Kiew erheblich zu verringern." In seiner nächtlichen Videoansprache kritisierte Selenskyj erneut auch die von Russland gestarteten Anschluss-Referenden in der Ostukraine. "Dies sind nicht nur Verbrechen gegen das Völkerrecht und das ukrainische Recht. Es handelt sich um Verbrechen gegen ein bestimmtes Volk, gegen eine Nation." Bis Dienstag sollen Bürger der Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson über den Anschluss abstimmen. Ukrainische Beamte berichteten in dem Zusammenhang von Repressalien Russlands. Die Regierung in Kiew und der Westen haben angekündigt, die Referenden nicht anzuerkennen.

