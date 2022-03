STORY: Sonntag in Charkiw im Nordosten der Ukraine. Lehrer, Eltern und ehemalige Schüler kamen zusammen, um Schutt und Trümmer zu beseitigen, nachdem eine Schule von einer russischen Rakete getroffen worden war. Oleksandr, der mit seiner Mutter in der Schule Zuflucht gesucht hatte, nachdem sein eigener Stadtteil beschossen worden war, erzählte, er habe sich im ersten Stock aufgehalten, als um 4.30 Uhr Ortszeit eine Rakete einschlug. "Dies ist ein ziviles Gebäude. Es ist eine Schule! Sie waren nicht in der Lage, die Stadt einzunehmen, also haben sie beschlossen, sie zu zerstören. So, wie es die Faschisten getan haben. Sie sollen an ihren eigenen Körperteilen ersticken, so etwas haben nicht einmal die Faschisten gemacht. Es ist so grausam und sinnlos. Was hat die Schule angestellt? Was haben die Kinder falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht?" Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj betonte in einer Ansprache am Sonntag, dass nun eine neue Verhandlungsrunde mit russischen Vertretern anstehen würde. Man wolle nur Frieden und das so bald wie möglich. Er bezeichnete die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe. Die östliche Hafenstadt wird seit Wochen von Russland bombardiert. Alle Ein- und Ausgänge der Stadt Mariupol seien blockiert, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Seit dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine am 24. Februar wurden bereits Tausende von Menschen getötet und rund ein Viertel der 44 Millionen Einwohner der Ukraine aus ihren Häusern vertrieben. Und nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits rund vier Millionen Menschen ihr Land verlassen.

