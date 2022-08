STORY: Ein zweiter Konvoi ist nach ukrainischen Angaben ausgelaufen. Dabei handelt es sich um mit Agrargütern beladene Frachter. Vier Schiffe haben im Rahmen des von der Türkei und den Vereinten Nationen mit Russland vereinbarten Abkommens ukrainische Häfen am Schwarzen Meer verlassen. Es handele sich um die Frachter "Mustafa Necati", "Star Helena", "Glory" sowie die "Riva Wind". Sie hätten insgesamt fast 170.000 Tonnen Getreide geladen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schätze die Wiederaufnahme der Transporte als eine positive Entwicklung ein. Außerdem würdigte er in seiner abendlichen Ansprache in der Nacht zu Sonntag die Erfolge der Streitkräfte seines Landes in dieser Woche. Sie hätten "starke Ergebnisse" bei der Zerstörung russischer logistischer Ausrüstung und Stellungen im rückwärtigen Raum erzielt, sagte Selenskyj. Nach Angaben des ukrainischen Militärs halten die Kämpfe vor allem im Osten und Süden des Landes an. Russische Truppen hätten Dutzende Städte an der Frontlinie im Osten beschossen. Sie versuchten, in sechs verschiedenen Gebieten in der Region Donezk anzugreifen, teilt das ukrainische Militär am späten Samstagabend mit. Es sei den Angreifern aber nicht gelungen, Boden gutzumachen. Das hätten die ukrainischen Streitkräfte verhindert. Angaben über die Entwicklung der Kämpfe lassen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen.

