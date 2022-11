STORY: Dramatischer Moment nach Aussage eines ukrainischen Herzchirurgen am Mittwoch in Kiew. Ein OP-Team war gerade damit beschäftigt, bei einem kleinen Kind eine Operation am Herzen durchzuführen, als es zu einem Stromausfall kam. Der Arzt beschreibt die Situation, während er seine Kollegen bei dem Eingriff filmt, der unter erschwerten Bedingungen fortgesetzt wird. Grund für den Stromausfall waren nach Angaben der ukrainischen Behörden russische Raketenangriffe auf die kritische Infrastruktur, bei denen auch mehrere Personen ums Leben kamen. Das kleine Kind hingegen überlebte den OP-Eingriff, nach Angaben örtlicher Medien, trotz aller Probleme während der Operation.

