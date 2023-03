STORY: Videoaufnahmen der ukrainischen Polizei zeigen, wie Beamte eine Mutter und ihre beiden Söhne aus der ostukrainischen Grenzstadt Awdijiwka evakuieren. Das Video wurde am Mittwoch veröffentlicht. Die Polizei von Donezk erklärte, dass die Beamten auf dem Weg zu dem Ort ihr Leben riskiert hätten. Denn Granaten seien nur wenige Meter von dem Einsatzfahrzeug entfernt eingeschlagen. Die Mutter und ihre beiden Söhne hatten sich mit weiteren Familienmitgliedern in einem Keller ohne Strom vor den russischen Angriffen versteckt. Wann diese Filmaufnahmen entstanden sind, kann nicht unabhängig überprüft werden. Nur rund 70 Kilometer von diesem Ort entfernt liegt das schwer umkämpfte Bachmut. Nach Angaben des ukrainischen Militärs halten die Angriffe Russlands in der Region weiterhin an. Allerdings würden die ukrainischen Stellungen gehalten. Auch diese Angaben aus den Kriegsgebieten im Osten der Ukraine können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

Mehr