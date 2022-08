STORY: Trauer vor den Trümmern ihrer Stadt. Mindestens 22 Menschen sind am Mittwoch in der Ukraine bei einem russische Angriff auf einen Bahnhof gestorben, Dutzende weitere wurden verletzt. So hat es die ukrainische Regierung mitgeteilt. Die Raketen hätten einen Zug in der Stadt Tschaplyne im Osten des Landes getroffen, sagte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft. Sergiy hat seinen 11-jährigen Sohn bei dem Angriff verloren. "Wir haben ihn dort in den Trümmern gesucht, und er lag hier. Niemand wusste, dass er sich hier aufgehalten hatte. Niemand wusste es." Ein Berater von Präsident Selenskyj sagte, die russischen Streitkräfte hätten Tschaplyne zweimal beschossen. Beim ersten Angriff auf ein Haus sei ein Junge getötet worden, danach 21 weitere Menschen als Raketen den Bahnhof trafen und fünf Waggons eines Personenzugs in Brand setzten. Selenskyj hatte am Dienstag vor der Gefahr "abscheulicher russischer Provokationen" am Unabhängigkeitstag gewarnt. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Mehr