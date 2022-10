STORY: Bilder von der Frontlinie im Raum Cherson, im Süden der Ukraine. Hier bereiten sich die ukrainischen Streitkräfte auf die Offensive zur Rückeroberung des von Russland annektierten Gebietes vor. Bislang sind offenbar mehrere Versuche, auf die strategisch wichtige Stadt vorzurücken, gescheitert. Die Russen haben sich eingegraben dort drüben, sagt der Soldat Vitali: "Der Feind steht etwa 2, 5 Kilometer von unserer Position entfernt, auf 11 Uhr. Heute sind unsere Stellungen mit hochmotivierten Soldaten besetzt, die wissen, warum sie hier sind. Um zu dienen, um Aufgaben zu erfüllen. Ich glaube, dass die Menschen, die wir hier haben, niemals aufgeben werden, sie wissen, dass die Ukraine und ihre Familien hinter ihnen stehen." Die ukrainischen Soldaten beobachten die Bewegungen des Feindes und von wo aus geschossen wird. Dabei sei deutlich geworden - so berichten die Soldaten - dass die Russen ihre Linien verstärken würden. Von Vorbereitungen auf einen Rückzug keine Spur. Die Situation an der Front sei schwierig, räumt der Kommandeur der Einheit ein: "Die Lage an der Front selbst ist sehr angespannt, der Feind hat sich in seinen Stellungen verschanzt und scheint im Moment nicht die Absicht zu haben, sie zu verlassen. Es ist zu beobachten, dass sie daran arbeiten, ihre Unterstände, Gräben und Befestigungen zu verstärken. Sie setzen schwere Artillerie, schwere Waffen und Mörser ein. Aber was soll's, wir machen ihnen auch das Leben schwer, unsere Antwort ist nicht schlechter. Aber der Feind ist nicht dumm. Er weiß, wie der Krieg ist, und es ist nicht das erste Jahr, in dem er sich im Krieg befindet." Verrostete Wracks russischer Panzerfahrzeuge zeugen von den Kämpfen, die bereits stattgefunden haben. Die ukrainischen Truppen waren hier im vergangenen Monat innerhalb von zwei Tagen rund 20 Kilometer zu ihrer derzeitigen Linie vorgerückt. Die Einnahme von Cherson durch die Ukraine wäre eine deutliche Niederlage für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hatte im vergangenen Monat die Provinz Cherson und drei weitere teilweise besetzte Gebiete zu einem Teil Russlands erklärt.

Mehr