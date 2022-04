STORY: Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Genauer gesagt: ein Kampfjet der russischen Luftstreitkräfte, mitten in ein Wohngebiet im ukrainischen Tschernihiw im Norden des Landes. Mitglieder der ukrainischen Verteidigungskräfte hatten die Sukhoi am Mittwoch entdeckt. Über das Schicksal des Piloten wurde zunächst nichts bekannt. Bereits am Montag hatten die ukrainischen Behörden mitgeteilt, die russischen Angreifer hätten sich aus dem Norden des Landes, so auch aus Tschernihiw zurückgezogen. Nach dem Abzug aus dem Großraum Kiew haben sich die Kämpfe zunehmend in den Osten des Landes verlagert. Der Beschuss von Städten im Osten und Süden halte an, twitterte das britische Verteidigungsministerium am Freitag und bezog sich dabei auf Informationen des Militärgeheimdienstes.

