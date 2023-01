STORY: Angesichts der wiederholten Drohnenangriffe auf ukrainische Städte in den vergangenen Tagen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer russischen Strategie der Abnutzung gewarnt. Die russische Seite wolle die Menschen in der Ukraine und ihre Verteidiger offensichtlich auf Dauer zermürben, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Es gebe Informationen, dass Russland einen langfristigen Angriff von Schahed-Drohnen plane, sagte Selenskyj mit Blick auf die massenhaft eingesetzten Drohnen aus iranischer Produktion. Russland wolle damit die Erschöpfung der Menschen in der Ukraine erreichen und seinen eigenen Landsleuten zeigen, dass alles nach Plan laufe. Das werde aber nicht funktionieren, gab sich Selenskyj kämpferisch. Allein in den ersten zwei Tagen des neuen Jahres habe die ukrainische Armee über 80 feindliche Drohnen unschädlich machen können. Die russischen Angriffe würden sich als sinnlos erweisen, da die Ukrainer zusammenstünden. Das russische Militär setzt im großen Stil sogenannte Kamikaze-Drohnen ein, die mit Sprengstoff bestückt sind und am Ende ihres Fluges senkrecht auf ihr Ziel herabstürzen. Die relativ langsamen und lauten Drohnen sind ein leichtes Ziel für die Flugabwehr. Doch ihre große Anzahl und die ständige, engmaschige Überwachung des Luftraums sind eine große Herausforderung für die ukrainische Luftabwehr.

