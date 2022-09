STORY: Bestandsaufnahme nach einem russischen Raketeneinschlag am Sonntag in Südwesten der ukrainischen Millionenstadt Charkiw. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden mindestens zwei Zivilisten verletzt. Die Rakete soll zwischen einem Hochhaus und mehreren Einfamilienhäusern explodiert sein. Einige der Häuser wurden bei dem Vorfall schwer beschädigt. Diese Anwohnerin berichtet: "Ich habe das hier gefunden. Es flog über meinen Kopf, als ich auf meinem Sofa lag und fern gesehen habe. Es flog durch mein Zimmer, durch das Zimmer meines Kindes und in die Küche. Es zerstörte Fenster und eine Tür." Der Bürgermeister von Charkiw schrieb auf Telegramm, dass insgesamt drei Bezirke der Stadt am Sonntag beschossen worden sein sollen. Es habe keine Todesopfer gegeben. Russland hatte wiederholt bestritten, gezielt zivile Ziele in der Ukraine anzugreifen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete unterdessen in seiner nächtlichen Ansprache von Geländegewinnen. Er bedankt sich bei den Streitkräften für die Einnahme von zwei Orten im Süden des Landes, eines dritten Ortes im Osten sowie weiterer Gebiete ebenfalls im Osten. Genaue Angaben zu Lage und Zeitpunkt macht er nicht. Er habe erfreuliche Berichte bei einem Treffen mit seinen Militärkommandeuren und seinem Geheimdienstchef erhalten, sagt Selenskyj weiter. Eine russische Stellungnahme dazu liegt nicht vor.

