STORY: In der südukrainischen Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Polizeiangaben bei einem russischen Raketeneinschlag in einem fünfstöckigen Gebäude mehrere Menschen getötet worden und einige verletzt. Die Suche nach Vermissten hielt am Donnerstagmorgen weiterhin an. Mehrere Personen konnten bereits aus dem eingestürzten Gebäudeteil geborgen werden, teilte der staatliche Rettungsdienst mit. Erst kürzlich hat sich der russische Überfall auf die Ukraine gejährt. Am 24. Februar 2022 marschierte Moskaus Armee in das Land ein. Seitdem herrschen erbitterte Kämpfe, vor allem im Osten des Landes. Millionen Ukrainer sind aus ihren Heimatorten geflohen oder leiden unter Luftangriffen und einer schlechten Versorgungslage. Die Berichte aus den Kriegsgebieten lassen sich größtenteils nicht unabhängig überprüfen. Die Vereinten Nationen gehen allerdings davon aus, dass bereits Tausende Zivilisten durch die Kämpfe getötet wurden, darunter auch Hunderte Kinder.

