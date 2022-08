STORY: Zum Klang der Sirenen erwachte die ukrainische Hauptstadt an ihrem Unabhängigkeitstag. Auf den Tag genau sechs Monate nach Beginn des russischen Einmarsches hat die Ukraine am Mittwoch ihrer Autonomie von der Sowjetunion vor 31 Jahren gedacht. Aus Furcht vor verstärkten russischen Angriffen an diesem symbolträchtigen Tag wurden in Kiew sämtliche Großveranstaltungen abgesagt. Präsident Wolodymyr Selenskyj, dessen Video-Ansprachen im vergangenen halben Jahr zu einem Symbol des ukrainischen Widerstands geworden waren, zeigte sich betont kämpferisch: Er werde den Krieg nicht dann für beendet betrachten, wenn es Frieden gebe, sondern wenn sein Land gesiegt habe. Selenskyj führte in seiner emotionalen Rede aus, dass die Ukraine am Morgen des 24. Februar als Nation wiedergeboren worden sei. Der 44-Jährige, der wie üblich armeegrün gekleidet war, stand während der Aufzeichnung der Rede vor dem zentralen Unabhängigkeitsdenkmal in Kiew. In der Stadtmitte wurden ausgebrannte russische Panzer im Stil von Kriegstrophäen ausgestellt. Die Straßen der Hauptstadt waren am Mittwoch ungewöhnlich leer, nachdem in den vergangenen Tagen wiederholt eindringlich vor möglichen Raketenangriffen Russlands auf ukrainische Städte rund um den Unabhängigkeitstag gewarnt worden war. Öffentliche Versammlungen sind in Kiew verboten; in der zuletzt stark umkämpften Stadt Charkiw im Osten des Landes galt eine Ausgangssperre. Selenskyj und First Lady Olena Zelenska gedachten auch der im Krieg gefallenen. In den vergangenen sechs Monaten wurden Tausende Zivilisten getötet, mehr als ein Drittel der Ukrainer wurde aus ihrem Zuhause vertrieben und ganze Städte weitgehend zerstört. Die Ukraine spricht zudem von fast 9000 gefallenen Soldaten. Die Ukraine war bis 1991 Teil der von Russland dominierten Sowjetunion. In einer Volksabstimmung sprach sich damals eine überwältigende Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung für die Unabhängigkeit aus.

