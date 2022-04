STORY: Diese Satellitenbilder des privaten US-Unternehmens Maxar Technologies sind schon einige Tage alt. Sie sollen eine lange russische Militärkolonne zeigen, die sich in Richtung der Donbas-Region im Osten der Ukraine bewegt. Die Kolonne mit gepanzerten Fahrzeugen und LKW soll rund 13 Kilometer lang sein. Die ukrainischen Streitkräfte bereiten sich nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf eine neue russische Offensive vor. "Die russischen Truppen werden zu noch größeren Operationen im Osten unseres Staates übergehen. Sie werden vielleicht noch mehr Raketen gegen uns einsetzen, noch mehr Luftbomben. Aber wir bereiten uns auf ihre Aktionen vor. Wir werden antworten", sagt der ukrainische Präsident in einer Videoansprache. Laut ukrainischen Medien waren am späten Sonntagabend heftige Explosionen in der nordöstlichen Stadt Charkiw und in Mykolajiw in der Nähe des Schwarzen Meeres zu hören. Nach Angaben der Ukraine sind aus Städten des Landes am Sonntag 2824 Menschen durch humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht worden. Darunter seien 213 Einwohner der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol gewesen, teilt die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk mit.

Mehr