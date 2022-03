STORY: Begleitung von ukrainischen Soldaten, nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Spuren des Krieges sind deutlich zu sehen, auf den Straßen liegen tote russische Soldaten. Das Gebiet ist jetzt in der Hand der ukrainischen Armee. Russland hatte in der fünften Woche seines Krieges in der Ukraine angekündigt, seine militärischen Aktivitäten im Nordwesten des Landes um Kiew zurückzufahren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht das skeptisch. "Ja, es gibt den Verhandlungsprozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber das sind noch Worte. Bislang gibt es keine Konkretisierungen. Es gibt auch andere Worte über den angeblichen Rückzug der russischen Truppen aus Kiew und Tschernihiw. Über die angebliche Reduzierung der Aktivitäten der Besatzer in diesen Richtungen. Wir wissen, dass es sich dabei nicht um einen Rückzug handelt, sondern um die Ergebnisse der Arbeit unserer Verteidiger. Aber wir sehen auch, dass sich gleichzeitig die russischen Truppen für neue Angriffe im Donbas sammeln. Und darauf bereiten wir uns vor." Auch auf russischer Seite hieß es, Ziel sei es, die Gebiete des Donbass zu erobern, die bisher noch nicht unter der Kontrolle der prorussischen Separatisten stehen. Diese kontrollieren Teile der rohstoffreichen Ostukraine seit 2014. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass man in den Vororten Kiews dennoch in den kommenden Tagen heftige Kämpfe erwarte.

