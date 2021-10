Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskiy und der israelische Präsident Isaac Herzog nahmen am Mittwochabend an einer offiziellen Gedenkveranstaltung für die Opfer von Babyn Yar teil, einem der größten Massaker an Juden während des Holocausts. Zum 80. Mal jährt sich im September und Oktober die Ermordung von fast 34.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern durch deutsche Truppen in der Schlucht von Babyn Yar 1941. In den folgenden Jahren wurden dort insgesamt etwa 150.000 Menschen ermordet, hauptsächlich Juden, aber auch Ukrainer, Russen, Polen und Roma. In ihren Reden warnten Zelenskiy und Herzog vor einer Wiederholung der Nazi-Verbrechen. Es ist schwer, an diesem Ort zu sprechen, die Stille bedeckt ihn für Tausend Jahre. Es ist schwer, an diesem Ort zu weinen, denn Tausende von Kindern haben hier ihre letzten Atemzüge getan. Es ist schwer, an diesem Ort zu stehen, denn Tausende von Kugeln haben die Menschen an diesem Ort, in der Schlucht von Babyn Yar, von den Füßen gerissen." Gedenken und Erinnerung seien für die gesamte Menschheit unerlässlich gegen das Böse, die Grausamkeit und die Gleichgültigkeit, sagte Herzog. Damit nicht in Vergessenheit gerate, was für einen Holocaust der eine dem anderen antun könne und welches Ausmaß Hass, Ignoranz, Antisemitismus und Rassismus annehmen können. Zelenskiy ist nicht öffentlich religiös. Der größte Teil der jüdischen Familie seines Großvaters wurde während des Krieges getötet. Im September verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz, das Antisemitismus und Strafen für antijüdische Hassreden vorsieht.

