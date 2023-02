STORY: In Kiew haben am Freitag die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Krieges mit Russland begonnen. Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. In Kiew gedachte Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj der Gefallenen und verlieh Auszeichnungen an Soldaten. In seiner täglichen Ansprache hatte Selenskyj zuvor den Sieg seines Landes versprochen. Er beschrieb das vergangene Jahr als eines von Widerstand, Mut, Schmerz und Einheit. Aber am Ende werde man alle Feinde besiegen, sagte Selenskyj. Westliche Militärvertreter gehen davon aus, dass der Krieg in der Ukraine bisher mehr als 100.000 Tote oder verletzte Kämpfer gefordert hat. Zudem wird vermutet, dass Zehntausende Zivilisten getötet wurden. Millionen flohen.

