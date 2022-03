STORY: Die Signale von den Friedensgesprächen mit Russland könnten nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als positiv bezeichnet werden. Allerdings übertönten sie nicht den Lärm der Explosionen russischer Geschosse, erklärt er in einer Ansprache. Die Ukraine könne sich nur auf ein konkretes Ergebnis der Verhandlungen verlassen. "Die Situation ist nicht einfacher geworden. Das Spektrum der Herausforderungen ist nicht kleiner geworden. Die russische Armee hat immer noch ein erhebliches Potenzial, um Angriffe gegen unseren Staat fortzusetzen. Sie verfügt immer noch über eine Menge Ausrüstung und es gibt genügend völlig entkräftete Menschen, die sie in den Kessel des Krieges schicken kann. Deshalb lassen wir nicht nach und reduzieren unsere Verteidigungsanstrengungen nicht. Sowohl im Norden unseres Staates als auch in allen anderen Regionen der Ukraine, in die russische Truppen vorübergehend eingedrungen sind." Die USA werden Präsident Joe Biden zufolge genau beobachten, ob Russland wie angekündigt seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine zurückfährt. "Es wird sich zeigen, ob sie das durchziehen, was sie andeuten", sagt Biden nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten von Singapur im Weißen Haus. Die USA und ihre Verbündeten würden den Sanktionsdruck aufrecht erhalten und der Ukraine Hilfe bereitstellen. Zuvor hatte Biden mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien über die Lage gesprochen.

