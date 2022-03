STORY: "Es ist ein ganz besonderes Zusammentreffen aller europäischen Regierungschefs hier in Versailles zu einem ganz besonderen Zeitpunkt - es ist Krieg in Europa. ://: Es ist jetzt unsere ganz wichtige Aufgabe, alles dafür zu tun, dass das kriegerische Treiben, dass der Krieg dort endet, dass wir die Menschenleben retten können, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, der Familien, der Kinder, all derjenigen, die jetzt unter diesem Krieg zu leiden haben, und dass wir eine Perspektive für ein friedliches Miteinander entwickeln. ://: Es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge, die wir ja auch in der Vergangenheit beschlossen haben, weiter verfolgen. Dazu gehört ja auch all das, was wir im Zusammenhang mit den Assoziierungsvereinbarungen festgelegt haben. Und das ist der Kurs, den wir verfolgen müssen. Klar ist auch, wir brauchen eine Europäische Union, die sich perspektivisch weiterentwickelt, wenn es darum geht, Entscheidungen zustande zu bringen, Mehrheitsentscheidungen möglich zu machen in den Europäischen Räten, gerade wenn es um Außenpolitik geht, wenn es um wirklich wichtige wirtschafts- und finanzpolitische Fragen geht. Wir brauchen eine Europäische Union, die sich vorbereitet auf das, was in der Welt wichtig ist, wenn viele Länder, wenn viele Einfluss nehmen auf das Weltgeschehen, die Welt sich multipolar weiterentwickelt. ://: Dass wir so gut vorbereitet und so präzise und so wirksame Sanktionen auf den Weg gebracht haben, das wäre nicht möglich gewesen ohne den Zusammenhalt und die Geschlossenheit. Und mein Wunsch ist, dass wir das auch weiter so halten, dass wir zusammenbleiben, dass wir die Stärke zeigen, die Europa hat, und die Europäische Union ihre Kraft entfaltet, um dafür zu sorgen, dass der Frieden in Europa eine gute Perspektive hat."

