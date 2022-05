STORY: Es steht wohl außer Frage, dass es kulinarisch gesehen wenig gibt, was mit einer guten Nudelsuppe mithalten kann - in Bezug auf ihren Geschmack, ihre Einfachheit und ihre Zubereitungsgeschwindigkeit. In unterschiedlichen Varianten gibt es sie auf der ganzen Welt, vor allem aber in Asien. In Japan etwa sind Soba-Nudeln ein kostengünstiges und schnelles Alltagsgericht. Auch im kleinen Nudelhaus von Ryu Ishihara stehen sie auf der Karte. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt muss er nun die Preise erhöhen. Denn Soba bestehen aus Buchweizen. Und der kommt auch aus Russland. "Unsere Lieferanten haben getan, was sie konnten. Aber diesmal ist die Situation so schlimm, dass sich eine Preiserhöhung nicht vermeiden lässt. Bei manchen Gerichten muss ich die Preise um 10 bis 15 Prozent anheben." Auf Soba verzichten will Stammkundin Noriko nicht, selbst wenn die Preise erhöht werden. Die Taxifahrerin isst regelmäßig hier. Und Büroangestellter Keidai will vielleicht ein mal weniger kommen, sollte sich der Preis von umgerechnet 3,60 Euro ändern. Japan produziert bisher weniger als die Hälfte seines Buchweizenbedarfs selbst. Im Moment kann russischer Buchweizen zwar noch importiert werden, aber Instabilität und Lieferunterbrechungen haben die Beschaffung erschwert. Auch die Inflation hat einen Anteil an der Preisentwicklung.

