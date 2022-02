Die Eskalation in der Ukraine-Krise lässt den Dax weiter abrutschen. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag 2,5 Prozent auf 14.360 Punkte nach. Ungeachtet der Warnungen des Westens hat der russische Präsident Wladimir Putin nach der Anerkennung von Donezk und Luhansk als unabhängige Regionen die Entsendung von Soldaten in die Ost-Ukraine angeordnet. Die Unsicherheit an den Märkten sei jetzt groß, sagt Rober Halver von der Baader Bank: "Putin hat Fakten geschaffen mit der Anerkennung von Luhansk und dem Donbass. Es ist aber auch keine große Überraschung, denn wer glaubt daran, dass die beiden Provinzen an die Ukraine zurückgehen? Niemand, auch in Amerika nicht, in Europa nicht. Wichtig ist jetzt, dass die Sanktionen beobachtet werden. Was heißt das für die Weltwirtschaft, für die Energiesicherheit? Das interessiert die Börse." Entscheidend werde jetzt sein, ob der Westen die Schritte Russlands zur Anerkennung der abtrünnigen Gebiete als Invasion betrachtet oder nicht, sagten Analysten. Davon werde abhängen, welche Sanktionen kurzfristig in Kraft treten: "Ich glaube, man wird an Erdgas-Importen aus Russland Richtung Europa nicht rangehen. Die wird man weiterhin laufen lassen. Das wird dann passieren, wenn Putin jetzt auch den Rest der Ukraine angreifen würde, dann würden alle Sanktionen gemacht, dann müsste man das in Kauf nehmen. Da sind wir aber noch nicht. Man geht im Augenblick davon aus, hier an der Börse, dass es eben nur - in Anführungszeichen - begrenzt um die zwei Provinzen geht." Nach Einschätzung von Ökonomen droht der eskalierende Russland-Ukraine-Konflikt den erwarteten Aufschwung der deutschen Wirtschaft nach der Omikron-Rezession im Winter zu verzögern. Die Gefahr, dass die Frühjahrserholung stocken werde, nehme stündlich zu, sagte ING-Chefsvolkswirt Carsten Brzeski.

