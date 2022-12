STORY: Einwohner von Kiew suchten am Donnerstag Schutz in einer U-Bahn-Station der Stadt. Ihre Haustiere hatten sie mitgebracht. Auch die Hauptstadt der Ukraine war Ziel von russischen Raketenangriffen. Die ukrainische Regierung sprach am Donnerstag von mehr als 120 Raketen, die von den russischen Streitkräften abgefeuert worden seien. Landesweit gab es wieder Luftalarm. Neben Kiew meldeten mehrere weitere Städte in der Ukraine Explosionen. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe nach einem nächtlichen Angriff mit sogenannten "Kamikaze"-Drohnen das Land aus verschiedenen Richtungen mit luft- und seegestützten Marschflugkörpern angegriffen. Vielerorts bot sich ein Bild der Verwüstung. Es kam zu massiven Stromausfällen. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, forderte die Bürger auf, ihre Handys aufzuladen und Wasservorräte aufstocken. Russland hat in den vergangenen Wochen verstärkt die Energie- und Wasserversorgung in der Ukraine angegriffen. Die Ukraine und der Westen werfen Russland vor, damit den Winter gezielt als Waffe einzusetzen. Das ukrainische Militär meldet unterdessen, es habe 54 von 69 von Russland gestarteten Raketen und Marschflugkörpern abgeschossen. Russland habe Marschflugkörper aus der Luft und von See aus abgefeuert und zudem mit landgestützten Raketen vom Typ S-300 wichtige Teile der Versorgungs-Infrastruktur treffen wollen.

