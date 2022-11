STORY: Während in Cherson im Süden der Ukraine die Spuren der monatelangen russischen Besetzung entfernt werden, sind andere Folgen des russischen Angriffskrieges nicht ganz so leicht zu beheben. Denn durch die Zerstörung von kritischer Infrastruktur in der Ukraine verschärft sich die Lage rund um die kriegsbedingten Stromausfälle im ganzen Land. Daher hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache angekündigt, dass mehr als 4.000 Wärmestuben für die Bevölkerung eingerichtet werden sollen. Geplant sind im ganzen Land Notzentren zur Versorgung der Bevölkerung. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten sollen die Versorgungsstationen, Strom, Wärme, Wasser, Internet, Telefon und Medizin kostenfrei zur Verfügung stellen. Selenskyj nannte die Versorgungsstationen „Unbesiegbarkeitszentren". Denn, sollte es erneut zu massiven russischen Angriffen kommen und die Stromversorgung stundenlang ausfallen, dann stünden in den sogenannten 'Unbesiegbarkeitszentren' alle wichtigen Dienste bereit.

