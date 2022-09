STORY: Bilder, die kürzlich im Nordosten der ukrainischen Millionenstadt Charkiw aufgenommen worden sein sollen. Ukrainische Soldaten zerrissen dort russische Flaggen und traten diese mit Füßen, nachdem sie das Gebiet zurückerobert hatten. Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als 4000 Quadratkilometer des von den russischen Streitkräften zurückeroberten Territoriums vollständig unter Kontrolle. Das Land sei auch dabei, seine Kontrolle über weitere 4000 Quadratkilometer zu stabilisieren, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Ein Berater Selenskyjs stellte zudem eine Offensive auf die östliche Provinz Luhansk in Aussicht. Das ukrainische Innenministerium veröffentlichte am Dienstag diese Bilder. Es soll ukrainische Streitkräfte bei Kampfübungen in der Nähe der Grenze zu Belarus zeigen. Ziel der Übungen sei es, gemeinsam die Befreiung und Räumung von Gebieten von feindlichen Kräften zu trainieren, heißt es. US-Präsident Joe Biden geht trotz der Geländegewinne der ukrainischen Offensive noch von einem langen Krieg aus. Auf die Frage, ob die Ukraine einen Wendepunkt erreicht habe, sagt er: "Die Frage ist nicht zu beantworten. Es ist schwer zu sagen. Es ist klar, dass die Ukrainer bedeutende Fortschritte gemacht haben. Aber ich denke, es wird noch ein langer Weg sein."

Mehr