Ukrainische Behörden haben in Izmail an der Donau ein russisches Tankschiff festgesetzt. Das Schiff sei am Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch im November beteiligt gewesen, teilten ukrainische Sicherheitskräfte am Donnerstag mit. Den ohnehin angespannten russisch-ukrainischen Beziehungen steht damit unter dem neuen Kiewer Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine neue Belastungsprobe bevor. Unterdessen teilte die russische Botschaft in Kiew mit, die Besatzung des Tankers sei freigelassen worden und auf dem Weg nach Russland, hier Bilder von einem Checkpoint in der Ukraine. Zuvor hatte Russland gedroht, sollten russische Bürger als Geiseln gehalten werden, werde dies Konsequenzen haben. Vergangenen November war der seit Jahren schwelende Krim-Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in der Straße von Kertsch eskaliert. Russische Grenzschutzboote beschossen damals die ukrainischen Schiffe und verletzten dabei mehrere Matrosen. Dann beschlagnahmten sie die Boote und brachten sie mit ihren Besatzungen in die Hafenstadt Kertsch. Die 24 Seeleute befinden sich seitdem im russischem Gewahrsam. Die ukrainischen Behörden teilten mit, der nach ihren Angaben während des Kertsch-Zwischenfalls eingesetzte Tanker habe damals den Namen Neyma gehabt. Er sei in Nika Spirit umbenannt worden, "um die Beteiligung an illegalen Vorgängen zu verschleiern".