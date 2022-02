Es sieht bedrohlich aus, ist aber zum Glück nur eine Übung. Am Samstag haben ukrainische Polizeikräfte, Nationalgardisten sowie Grenzschützer und Rettungsdienste ein umfangreiches Training durchgeführt. In der südlichen Region des Landes, an der Grenze zu Russland, sollten Abläufe getestet werden, die nach einer möglichen Provokation notwendig werden würden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj warn rund 1.300 Mitarbeiter, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber beteiligt. Auch der Präsident selbst machte sich ein Bild von den Einsatzkräften. Die Übung fand in und rund um die Stadt Kalantschak, etwa 20 km von der Verwaltungsgrenze zur Krim, statt. In dem Szenario wurde die Situation einer Massenunruhe simuliert und es musste unter anderem ein Verwaltungsgebäude wieder unter Kontrolle gebracht werden. Das Training fand vor dem Hintergrund einer insgesamt immer angespannteren Sicherheitslage statt. Denn in den vergangenen Wochen hat Russland unter anderem an der Grenze zur Ost-Ukraine mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet einen Einmarsch in die Ukraine. Die Regierung in Moskau bestreitet dies jedoch. Sie verlangt hingegen vom Westen klare Sicherheitsgarantien, wie eine Zusage, die Ukraine dauerhaft nicht in die Nato aufzunehmen.

