STORY: Die Ukraine und Moldau sind offiziell EU-Beitrittkandidaten. Der EU-Gipfel entschied am Donnerstag in Brüssel, dass beide Länder die erste Stufe des EU-Beitrittprozesses erklimmen. EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprachen übereinstimmend von einer "historischen Entscheidung". Auch Georgien solle einen Kandidatenstatus erhalten, wenn es bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Von der Leyen mit Blick auf den russischen Angriff, es gebe kein besseres Signal der Hoffnung für die Bevölkerungen in der Ukraine, Moldau und Georgien in diesen schwierigen Zeiten. Der ukrainische Präsident begrüßte die Entscheidung. In einem kurzen Video sprach ein lächelnder ein lächelnder Wolodymyr Selenskyj von einem Moment, auf den die Ukraine 120 Tage - und 30 Jahre gewartet habe. "Wir können den Feind besiegen, die Ukraine wieder aufbauen, der EU beitreten, und dann können wir uns ausruhen. Vielleicht lassen wir das Ausruhen auch weg - das würden unsere Kinder sowieso nicht wollen. Aber wir werden ohne jeden Zweifel gewinnen." In Brüssel hieß es, dass ohne den russischen Angriff auf das Land am 24. Februar ein solcher Schritt undenkbar gewesen wäre. Auch Kanzler Olaf Scholz hatte von einem nötigen Signal der Solidarität gesprochen. "Auf gute Zusammenarbeit in der europäischen Familie", twitterte er am Donnerstagabend.

Mehr