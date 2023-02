STORY: Die Ukraine und Russland haben fast 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. "Wir haben es geschafft, 116 unserer Leute zurückzubringen", teilte der Stabschef des Präsidialamtes in Kiew am Samstag per Telegram mit. "Verteidiger von Mariupol, Partisanen aus Cherson, Scharfschützen von der Bachmut-Front und andere Helden", hieß es auf dem Kurznachrichtendienst. Die Leichen von Andrew Bagshaw und Chris Parry seien ebenfalls an die Ukraine übergeben worden. Die beiden Briten wurden im Januar getötet. Nach früheren Angaben von Perrys Familie kamen sie ums Leben, als sie bei der Evakuierung in der Ostukraine halfen. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab die Zahl der freigelassenen russischen Soldaten mit 63 an. Dazu gehörten auch Soldaten der "sensiblen Kategorie", berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Ihr Austausch sei durch die Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate möglich geworden.

