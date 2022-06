STORY: Die Ukraine werde für eine lange Zeit vom Markt verschwinden, sagte der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solskij am Dienstag in Bezug auf die weltweite Versorgung mit Weizen. Die russische Invasion in die Ukraine wirke sich bereits auf drei Ernten aus – die aus dem vergangenen Jahr könne nicht exportiert werden, die gegenwärtige nicht eingeholt und die kommende nicht ausgesät werden. Vor der russischen Invasion in die Ukraine exportierte das Land bis zu sechs Millionen Tonnen Getreide pro Monat. Durch die russische Blockade reduzierte sich die Menge im März auf 300.000 Tonnen. Grund für Zuversicht geben laut Landwirtschaftsminister Ausfuhren über die Westgrenze und kleinere Donau–Häfen. Die Ukraine sehe sich jedoch mit riesigen Überschüssen konfrontiert von bis zu 60 Millionen Tonnen Getreide und Öl-Samen, für die es keine Lagerungsmöglichkeiten gibt. Im Zuge des Krieges wurden ukrainische Lagerhäuser immer wieder Ziel von Angriffen, wie auf diesen Satellitenbildern aus dem April zu sehen ist. Die europäischen Staaten prüften, ob sie Silos entlang der ukrainischen Grenze bauen könnten. US-Präsident Joe Biden begrüßte diesen Vorschlag am Dienstag, und sagte, die Regierung in Washington entwickle in Abstimmung mit den europäischen Partnern einen Plan für den Abtransport von Getreide auf dem Schienenweg. Die Ukraine begrüßt den Schritt. Ein wirkliches Abwenden, einer weltweiten Nahrungsmittelkrise bräuchte, so die einhellige Meinung, einen sicheren Exportkorridor der aus den ukrainischen Häfen herausführe.

