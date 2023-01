STORY: Weihnachtsgottesdienst in der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Berlin: Zahlreiche orthodoxe Christen haben am Samstag ihr Weihnachtsfest gefeiert. Gut besucht war auch die Messe in der Philippus-Nathanael-Kirche in Schöneberg. Die Gemeinde dort hat wegen des Krieges in der Ukraine und dem Wunsch nach Distanz zur russischen orthodoxen Kirche in diesem Jahr zweimal Weihnachten gefeiert. Ein Gottesdienst fand bereits am 25.Dezember statt. Am 7. Januar wurde nun das traditionell orthodoxe Fest begangen. Andriy Ilin, stellvertretender Leiter der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Berlin: "So viele Menschen, so viele Meinungen. Es ist auch, es gibt diejenigen, die sagen Nein, wir bleiben beim siebten. Es ist eine alte Tradition. Es gibt diejenigen, die sagen Nein, wir wollen uns von Russland distanzieren und deshalb schalten wir auf 25. um. Das heißt, derjenige, der am 25. feiern wollte, war hier schon zum 25. Dezember. Und es gibt auch viele, die sich noch an alten Traditionen halten." Die Nathanael-Kirche ist dabei eigentlich eine evangelische Kirche, die Ukrainern in der Diaspora Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Gottesdienstbesucherin Iryna Vakhotska: "Ja, es ist schwierig, schwierig, weil ich habe Schmerzen im Herz, weil unsere ukrainische Armee macht alles, alles über ukrainische Leute. Sie wollen, dass die Menschen in der Ukraine Gefallen haben. Sie wollen, dass die Leute glücklich sind." Gottesdienstbesucherin Yevheniia Maksyita: "Dieses Jahr bin ich hier und meine Familie ist in der Ukraine. So feiern dort auch irgendwie. Aber ich bin alleine hier, deshalb bin ich in die Kirche gekommen, das ist das Wichtigste, eine Familientradition." Auch in vielen anderen orthodoxen Gemeinden in ganz Europa feierten Gläubige am Samstag die Weihnachtsmesse.

