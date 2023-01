STORY: Ausbildung zur Minenräumung: In Kambodscha lernen derzeit Experten aus der Ukraine, wie man Minen, Sprengsätze und andere Kriegsrückstände sicher entfernt. Der Lehrgang findet in einem Übungszentrum der Organisation CMAC statt, die seit 1992 in dem südostasiatischen Land und weltweit Minen räumt. Arseniy Diadchenko, Minenexperte, Katastrophenschutz Ukraine: "Es ist eine sehr hilfreiche Ausbildung, die sehr interessant war, weil es um Bodenradargeräte geht. Es ist wichtig zu wissen, wie man Minen entschärft, wie man mit den Geräten umgeht. Es ging sehr schnell, aber ich denke, unsere Offiziere sind so intelligent, dass sie diese Metalldetektoren und Bodenradare in der Ukraine bedienen können. Es wird sehr hilfreich sein, um unser Territorium von russischen Minen zu befreien." Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, das Land an der Räumung Tausender von Minen und anderer Sprengsätze, die auf seinem Gebiet liegen. Nach Einschätzung ukrainischer Fachleute könnte es fünf bis sieben Jahre dauern, bis das Land wieder minenfrei ist. Die Ausbildung der Ukrainer soll in Polen fortgesetzt werden. Dort sind die Bedingungen denen im Nachbarland Ukraine näher als in Kambodscha, sagten die Experten der CMAC. Kambodscha hat eine der weltweit höchsten Pro-Kopf-Zahlen von Minenamputierten. Dort arbeiten Minenräumer seit Anfang der 90er-Jahre an der Beseitigung von Kriegsaltlasten. Weite Teile Kambodschas waren nach einem Bürgerkrieg und einem Krieg gegen das Nachbarland Vietnam vermint.

